Dopo la 29ª giornata di campionato, il Giudice Sportivo ha comunicato le sue decisioni ufficiali, includendo un calciatore della Juventus tra i diffidati. La lista dei giocatori soggetti a sanzioni disciplinari è stata resa nota, e tra questi figura appunto un calciatore bianconero. Le comunicazioni ufficiali riguardano le ammende e le sanzioni applicate a diversi tesserati.

Giudice Sportivo Serie A, un bianconero è finito nella lista dei diffidati. Si tratta di Kelly, che si aggiunge al già presente McKennie. Le ultime. Il consueto appuntamento con i provvedimenti disciplinari post-campionato ha scosso diverse piazze della massima serie. Il Giudice Sportivo Serie A, rappresentato dal dott. Gerardo Mastrandrea, ha emesso i verdetti ufficiali relativi alla 29ª giornata di campionato, disputata tra il 13 e il 16 marzo 2026. Le decisioni adottate non hanno risparmiato nessuno, delineando un quadro rigoroso di squalifiche che colpiscono calciatori, allenatori e club, con un focus particolare sul rigetto di un ricorso presentato dalla Roma. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Giudice Sportivo Serie A: un bianconero finisce nella lista dei diffidati. Le decisioni ufficiali dopo la 29ª giornata

Articoli correlati

Giudice Sportivo Serie A: multe, squalifiche e diffidati. Mano pesante dopo la 18ª giornata, le decisioni ufficialiIl bollettino del Giudice Sportivo relativo alla 18ª giornata di Serie A è un vero e proprio bollettino di guerra, con sanzioni pesanti che...

Leggi anche: Giudice Sportivo Serie A: stangata per Durosinmi, squalificati Chivu e Sarri, multa al Torino. Le decisioni ufficiali dopo la 29ª giornata

Tutto quello che riguarda Giudice Sportivo Serie

Temi più discussi: Giudice Sportivo: un turno di stop per Rabiot e Ndicka. Ecco gli squalificati della 29? giornata; Giudice Sportivo Serie B: 6 squalificati per una giornata; Giudice Sportivo Serie A: Milan e Inter stangate, multe salate e Rabiot squalificato. La Roma perde un big; Giudice Sportivo – Squalificati 7 tesserati. Sanzioni per € 64.000.

Giudice Sportivo, Kelly entra in diffida. 5 squalificati per il 30º turno di campionato. Reclamo della Roma per scambio di persona in occasione dell’ammonizione a WesleyIl Giudice Sportivo ha comunicato le sue decisioni in seguito alla 29ª giornata di Serie A. La Juventus deve fare i conti con la quarta ammonizione stagionale a Lloyd Kelly che così entra in diffida. tuttojuve.com

Giudice sportivo: 6 squalificati in Serie A. Milan multato per i fischi a Bastoni, Baccin per le critiche a Doveri, Palestra per simulazioneDopo l’ultimo turno di Serie A, il Giudice Sportivo ha ufficializzato i provvedimenti disciplinari che riguardano sei calciatori del massimo campionato. La sanzione più severa ... tuttojuve.com

Serie D Tre squalifiche pesanti in casa Budoni, turno di stop anche per Piseddu del Monastir: i provvedimenti del giudice sportivo - facebook.com facebook

GIUDICE SPORTIVO - Serie B: 30esima giornata, squalifica per sei giocatori ift.tt/aBlNxnT x.com