Giudice Sportivo Serie A | un bianconero finisce nella lista dei diffidati Le decisioni ufficiali dopo la 29ª giornata
Dopo la 29ª giornata di campionato, il Giudice Sportivo ha comunicato le sue decisioni ufficiali, includendo un calciatore della Juventus tra i diffidati. La lista dei giocatori soggetti a sanzioni disciplinari è stata resa nota, e tra questi figura appunto un calciatore bianconero. Le comunicazioni ufficiali riguardano le ammende e le sanzioni applicate a diversi tesserati.
Giudice Sportivo Serie A, un bianconero è finito nella lista dei diffidati. Si tratta di Kelly, che si aggiunge al già presente McKennie. Le ultime. Il consueto appuntamento con i provvedimenti disciplinari post-campionato ha scosso diverse piazze della massima serie. Il Giudice Sportivo Serie A, rappresentato dal dott. Gerardo Mastrandrea, ha emesso i verdetti ufficiali relativi alla 29ª giornata di campionato, disputata tra il 13 e il 16 marzo 2026. Le decisioni adottate non hanno risparmiato nessuno, delineando un quadro rigoroso di squalifiche che colpiscono calciatori, allenatori e club, con un focus particolare sul rigetto di un ricorso presentato dalla Roma. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
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