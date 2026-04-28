The Floor | addio al sogno da 100.000€ per il campione di Reggio

Gionatan Scappatura, partecipante di Reggio Calabria, è stato eliminato in semifinale al quiz televisivo The Floor. La sua avventura si conclude senza raggiungere il montepremi di 100.000 euro. La puntata si è svolta recentemente, lasciando i concorrenti e il pubblico con il ricordo della sfida che ha visto il campione uscente fermarsi prima di arrivare alla fase finale.

? Cosa sapere Gionatan Scappatura eliminato in semifinale al quiz televisivo The Floor a Reggio Calabria.. La sconfitta sulla categoria corpo umano interrompe la corsa al montepremi di 100.000 euro.. Gionatan Scappatura interrompe la sua corsa verso il montepremi da 100.000 euro a Reggio Calabria, dopo un’eliminazione sofferta durante la semifinale del quiz televisivo The Floor. Il giovane concorrente reggino, che negli ultimi tempi è diventato un punto di riferimento per molti telespettatori grazie al suo percorso nel programma, ha svanire la possibilità di raggiungere la finale proprio nel momento cruciale della competizione. La sfida decisiva si è giocata sulla categoria dedicata al corpo umano, una scelta che ha segnato il destino della sua partecipazione.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - The Floor: addio al sogno da 100.000€ per il campione di Reggio Notizie correlate Reggio Calabria, il numero 5 fa sognare: 100.000€ per 28 vincitoriUn sistema a cruciverba acquistato presso una bacheca Sisal ha portato una vincita complessiva di circa 100 mila euro a Reggio Calabria, dopo... Leggi anche: La Dea Bendata bacia il Sannio: vincita da 100.000 euro al 10eLotto ogni 5 minuti Una raccolta di contenuti Argomenti più discussi: The Floor cresce ancora e sfida le fiction: può davvero funzionare un game show in prima serata?; Penultimo appuntamento su Rai 2 con The Floor – Ne rimarrà solo uno; Amici 25, Alex fuori dal Serale: le sue prime parole dopo l'eliminazione [VIDEO]; Tineco, lavapavimenti in offerta al minimo storico: prezzo in picchiata. Reggio Calabria, semifinale amara per Gionatan Scappatura: eliminato a un passo dalla finale di The Floor - facebook.com facebook Terence Atmane fell to the floor and was groaning in pain at 2-4 down in the 2nd set tiebreak against Ugo Humbert in Madrid. He ended up winning this match… Wow… x.com