Reggio Calabria il numero 5 fa sognare | 100.000€ per 28 vincitori

A Reggio Calabria, un sistema a cruciverba acquistato presso una bacheca Sisal ha portato a 28 vincitori una somma totale di circa 100.000 euro. La vincita è stata annunciata dopo l’estrazione del giovedì 9 marzo. Nessuna persona ha ancora rilasciato dichiarazioni sull’evento, e le autorità non hanno comunicato ulteriori dettagli sulle operazioni di verifica. La notizia ha suscitato grande interesse tra i partecipanti alla lotteria locale.

Un sistema a cruciverba acquistato presso una bacheca Sisal ha portato una vincita complessiva di circa 100 mila euro a Reggio Calabria, dopo l’estrazione del giovedì 9 marzo. Il colpo mancato al jackpot da 147 milioni di euro ha 28 partecipanti ottenere circa 3 mila euro ciascuno, a seguito di due numeri cinque registrati nella giocata. La fortuna ha bussato alla porta di un gruppo di giocatori reggini con una combinazione che si è fermata a un solo passo dal massimo premio possibile. Il sistema in questione, composto da 28 quote singole con un costo di 6 euro per ciascuna, ha generato un risultato che ha destato grande emozione tra gli appassionati locali. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Reggio Calabria, il numero 5 fa sognare: 100.000€ per 28 vincitori Reggio: 100 agronomi definiscono il futuro agricolo della CalabriaLa città metropolitana di Reggio Calabria è stata ieri il palcoscenico di un incontro decisivo per il futuro agricolo della regione, dove oltre 100... Lo Strillo premia i napoletani capaci di sognare e far sognare: ecco i sei vincitoriSi terrà il prossimo 27 marzo, alle ore 20, a Villa Domi in una serata-evento (ad inviti), l’ottava edizione del premio “Il Sognatore“, istituito dal... Temi più discussi: Notizie - Avviso per la fornitura dei libri di testo per gli alunni delle scuole primarie (elementari) residenti a Reggio Calabria – A.S. 2026/2027; Conad dominante: 3-0 a Reggio Calabria in gara 3; Dal calore ricevuto a Reggio Calabria alla spinta di Vicenza: le Azzurre sono già proiettate sui 90’ di sabato con la Danimarca; Aeroporto senza cherosene, l’alert a Brindisi. Limitazioni a Reggio Calabria, guasto a Pescara. Reggio Calabria, cala il numero delle aziende attive ma volano le esportazioniLa fotografia di un’economia, nonostante tutto, attiva e vitale. Si tratta del Rapporto sull’economia del territorio metropolitano negli ultimi 5 anni appena diffuso dalla Camera di commercio di ... rainews.it Aeroporti, a gennaio 2025: numero di passeggeri in crescita per Reggio Calabria e CrotoneNel 2025, l'aeroporto di Reggio Calabria Tito Minniti continua a battere record su record, confermando una tendenza di crescita riguardo al numero di passeggeri. Ottimi numeri anche per lo scalo ... it.blastingnews.com Presentato a Reggio Calabria il Piano strategico 2026-2028 per il Museo archeologico. Leggi l'articolo completo: https://www.rainews.it/tgr/calabria/video/2026/04/-reggio-un-piano-strategico-per-il-museo-archeologico-318a2a59-f21c-4f40-9a9c-29f82ea0 - facebook.com facebook Pinakes, tavolette in argilla del V sec. a.C. ideate e prodotte dai ceramisti di Locri per la devozione a Persefone. In ambito cultuale locrese era correlato alla fanciulla che diventa donna. Conservate tra il museo di Locri e Reggio Calabria #Calabria #ancient #a x.com