L'attrice ha pubblicato sui suoi canali social alcune immagini e un video in cui si mostra mentre lavora al doppiaggio del personaggio di Anna nel terzo capitolo del film d'animazione. Le foto ritraggono l'attrice sul set, intenta a registrare le battute del personaggio, segnando così un passo avanti nella produzione del film in fase di sviluppo. Nessun dettaglio sulla data di uscita o sulla trama è stato ancora comunicato.

L'attrice ha condiviso online delle foto e un video che la ritraggono finalmente al lavoro per dare nuovamente voce ad Anna. Kristen Bell ha condiviso online un post sui social regalando ai fan un aggiornamento su Frozen 3, il nuovo capitolo della storia delle principesse Elsa e Anna. Il franchise targato Disney era tornato sul grande schermo sette anni fa e nel mese di febbraio 2023 Bob Iger aveva confermato lo sviluppo del nuovo sequel, la cui data di uscita è stata fissata al 24 novembre 2027. L'aggiornamento su Frozen 3 dell'interprete di Anna Su Instagram Kristen Bell ha ora svelato di essere tornata nello studio per lavorare al doppiaggio previsto per Frozen III.🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Frozen 3: Kristen Bell condivide 'segreti ghiacciati' aggiornando i fan sul sequel

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