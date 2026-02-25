Lucky Red passa ai francesi | Vivendi acquisisce il 51% della storica casa di distribuzione italiana

Sanremo, Tommaso Paradiso: "Mio padre ha scelto di stare lontano da me. La tv? Non è il mio, nasco dai concerti" Per oltre 26 milioni il colosso della famiglia Bolloré, attraverso la controllata StudioCanal, ha rilevato la quota di maggioranza della società fondata da Andrea Occhipinti La società romana, fondata nel 1987 da Andrea Occhipinti e dal compianto Kermit Smith (scomparso nel 2001), era tra le ultime realtà indipendenti italiane di rilievo a non essere ancora finite nell'orbita di un grande gruppo internazionale. Secondo l'accordo a Occhipinti rimarrebbe il 49 per cento di Lucky Red, mentre escono di scena i due soci di minoranza, Valerio Scarinci e Stefano Massenzi. Occhipinti - che deteneva l’89% delle quote attraverso la holding Keyek - ha ceduto il 40% delle proprie partecipazioni, incassando 20,8 milioni di euro. Contestualmente, anche gli altri due soci di minoranza hanno liquidato le proprie quote: Valerio Scarinci ha ceduto il 10% per 5,2 milioni di euro, mentre Stefano Massenzi ha venduto l’1% residuo per circa 521. 🔗 Leggi su Today.it

