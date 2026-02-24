Incendio a Milano | tetto in fiamme 14 famiglie evacuate

Un incendio divampa nel quartiere Solari di Milano, causando l’evacuazione di 14 famiglie. Le fiamme colpiscono un edificio di sette piani in via Valparaiso 4, quando il fuoco si propaga rapidamente nel primo pomeriggio di martedì 24 febbraio. Le cause dell’incendio sono ancora da chiarire, ma i vigili del fuoco sono intervenuti prontamente per mettere in sicurezza gli abitanti. La situazione rimane sotto controllo e si attendono aggiornamenti.

Incendio a Milano: evacuati 14 appartamenti in zona Solari, cause ancora da accertare Un incendio divampato nel primo pomeriggio di martedì 24 febbraio ha costretto all'evacuazione di 14 appartamenti in un palazzo di sette piani in via Valparaiso 4, nella zona Solari di Milano. Le fiamme, sviluppatesi intorno alle 13:30, hanno avvolto il tetto dello stabile, costringendo i vigili del fuoco a intervenire con cinque mezzi per circoscrivere il rogo. Fortunatamente, non si registrano feriti, ma la situazione rimane sotto controllo per evitare eventuali riaccensioni. Le cause dell'incendio non sono ancora chiare e le indagini sono in corso per accertare l'origine del rogo.

