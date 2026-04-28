In fiamme il tetto di una palazzina Evacuate le famiglie nello stabile

Ieri mattina a Gallarate, un incendio ha interessato il tetto di una palazzina situata in via monsignor Macchi, nella zona oltreferrovia. Una colonna di fumo visibile da lontano ha attirato l’attenzione dei residenti, che hanno subito evacuato le famiglie presenti nello stabile. I vigili del fuoco sono intervenuti sul posto per domare le fiamme e mettere in sicurezza l’edificio.

Una colonna di fumo visibile a distanza ha richiamato l’attenzione dei residenti nella mattinata di ieri a Gallarate, dove un incendio ha interessato la copertura di un edificio in via monsignor Macchi, nella zona oltreferrovia. L’allarme è scattato intorno alle 11.30, quando le fiamme hanno iniziato a propagarsi su una porzione del tetto del condominio, composto da sei piani fuori terra. L’intervento dei vigili del fuoco è stato immediato: sul posto sono confluiti diversi mezzi, tra cui un’autopompa, un’autoscala e un’autobotte. Le operazioni si sono concentrate sulla rapida estinzione del rogo e sulla prevenzione di un’eventuale estensione alle strutture adiacenti.🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - In fiamme il tetto di una palazzina. Evacuate le famiglie nello stabile Notizie correlate Tetto di una palazzina a rischio crollo: 6 famiglie evacuate in via SalomoneA Foggia un palazzo di via Salomone 98 abitato da sei nuclei familiari è stato sgomberato dopo il sopralluogo dei vigili del fuoco per il cedimento... Leggi anche: Le fiamme divampano dal camino, devastato il tetto di una casa: due famiglie evacuate Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: In fiamme il tetto di una palazzina. Evacuate le famiglie nello stabile; Gallarate: fiamme sul tetto, famiglie evacuate; Fiamme in via monsignor Macchi a Gallarate, evacuate decine di famiglie; Fiamme in via Dalmazia, portati sul tetto dai Vigili del fuoco. VIGONZA | TETTO IN FIAMME, FAMIGLIA EVACUATA: PAURA PER IL FIGLIO ASMATICOAntenna Tre è l’emittente oggi prima per ascolti Auditel in tutto il Triveneto e in Italia. La storica emittente del Nordest affonda le proprie radici nel lontano 1978. antennatre.medianordest.it Tetto in fiamme nella notte: evacuati 9 residenti, paura per 6 bambiniIncendio nella notte a Vigonza: evacuate 9 persone, un minore in ospedale. Vigili del fuoco al lavoro per 5 ore. nordest24.it TG ORE 19: LE NEWS DI PREALPINA #Gallarate - Condominio in fiamme, famiglie evacuate #Varese - Limido contro Berizzi: «Diritto di satira» #Varese - «Difendiamo le forze dell'ordine» #Svizzera - Il franco torna ai massimi sull'euro #BustoArsizio - T - facebook.com facebook A #Gallarate famiglie evacuate a causa di un incendio x.com