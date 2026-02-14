Spacciano davanti ai poliziotti poi cercano di picchiarli per scappare

Due uomini di 23 e 47 anni sono stati fermati dalla polizia mentre spacciavano droga davanti a un'auto in via Roma. Quando gli agenti si sono avvicinati, i due hanno cercato di reagire con violenza per evitare l’arresto, tentando di colpire gli agenti e darsi alla fuga.

La polizia ha arrestato due cittadini italiani, di 23 e 47 anni. Le accuse sono detenzione ai fini di spaccio, violenza e resistenza a pubblico ufficiale. Nel pomeriggio, intorno alle 15, gli agenti del commissariato Lorenteggio hanno notato il 47enne uscire dalla propria abitazione a Corsico (Milano), in via Cellini. È salito in auto e si è diretto alla stazione dei carabinieri per l’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, disposto dopo un precedente arresto per droga avvenuto a fine gennaio. Successivamente l’uomo è andato a Settimo Milanese (Milano). In via Pastore ha incontrato una donna e ha effettuato uno scambio.🔗 Leggi su Milanotoday.it

Una donna si presenta al commissariato per denunciare l'ex compagno, ma l'uomo, un 40enne di Napoli con precedenti, la aggredisce davanti agli agenti.

