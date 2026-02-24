Prove Invalsi 2026 per i maturandi al via dal 2 marzo | debutta la prova sulle competenze digitali

Le prove Invalsi 2026 sono state avviate il 2 marzo per i maturandi, a causa della necessità di valutare le competenze digitali degli studenti. La prova sulla tecnologia si svolge in diverse sedi scolastiche e mira a misurare le capacità pratiche degli studenti nell’uso di strumenti digitali. I maturandi si preparano a affrontare questa novità, che si inserisce nel percorso di valutazione complessiva delle competenze. La prova si svolge in modo strutturato e organizzato in tutta Italia.

Partiranno da lunedì 2 marzo 2026 le prove Invalsi per gli studenti dell'ultimo anno della scuola secondaria di secondo grado. I maturandi saranno i primi a essere coinvolti nella Rilevazione nazionale, secondo il calendario definito dall'Istituto. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it Prove INVALSI 2026, competenze digitali: guida alla nuova prova per l'ultimo anno delle superioriQuesta mattina gli studenti dell'ultimo anno delle superiori si sono seduti davanti ai computer per affrontare la nuova prova sulle Competenze Digitali. Prove Invalsi 2026: requisito di ammissione agli esami, ci sono anche le competenze digitali. Lettera del presidente ai DSIl Presidente dell'INVALSI, Roberto Ricci, ha inviato ai dirigenti scolastici una lettera con le indicazioni operative per le prove Invalsi 2026, che includono anche la verifica delle competenze digitali come requisito di ammissione agli esami.