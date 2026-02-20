False email sul rinnovo della tessera sanitaria la nuova truffa online
La Polizia postale ha scoperto una nuova truffa online legata a false email sul rinnovo della tessera sanitaria. I criminali inviano messaggi fasulli che sembrano ufficiali, cercando di ingannare le persone e ottenere dati sensibili. La frode si diffonde attraverso messaggi che sembrano provenire da enti pubblici, con richieste di cliccare su link sospetti. Nei messaggi vengono indicati termini come “rinnovo urgente” o “aggiorna i tuoi dati”, spingendo gli utenti a fornire informazioni personali. La Polizia invita a fare attenzione a queste comunicazioni ingannevoli.
(Adnkronos) – Nuova truffa online. Si tratta di false email per il rinnovo della tessera sanitaria. A segnalare la diffusione di questa campagna di phishing è la Polizia postale. Le email, apparentemente provenienti da enti pubblici, invitano a cliccare su un collegamento per presunte verifiche, aggiornamenti o irregolarità relative alla tessera sanitaria. Il link rimanda a una pagina web contraffatta, graficamente simile a siti istituzionali, nella quale viene richiesto l’inserimento di dati personali, bancari o credenziali di accesso. Tali informazioni, una volta inserite, vengono acquisite dai truffatori e utilizzate per finalità illecite.🔗 Leggi su Periodicodaily.com
Nuova truffa sulla tessera sanitaria a nome del Ministero della Salute Notizia Ufficiale
