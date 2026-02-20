Openai lancia altoparlante intelligente da 300 dollari con tele camera integrata
OpenAI ha presentato un nuovo altoparlante intelligente da 300 dollari dotato di telecamera integrata, con l’obiettivo di migliorare l’assistenza vocale nelle case. Il dispositivo, che si collega facilmente a Internet, permette di effettuare videochiamate e controllare altri apparecchi domestici. La scelta di integrare la telecamera nasce dalla volontà di offrire funzioni più interattive e coinvolgenti. La produzione di questo prodotto segna un passo concreto nell’espansione della società nel settore hardware.
OpenAI sta estendendo la propria attività oltre i contenuti software, puntando a una linea di dispositivi hardware avanzati. fonti di settore riportano progetti mirati a speaker intelligenti, occhiali smart e accessori indossabili, con l’intento di offrire esperienze contestualizzate e interazioni guidate dall’intelligenza artificiale. l’approccio prevede team dedicati e una sinergia tra hardware e software per ampliare l’ecosistema. di seguito vengono riassunte le principali indicazioni emerse, senza introdurre elementi non supportati e mantenendo un taglio tecnico e orientato al mercato. openai e la strategia hardware.🔗 Leggi su Mondoandroid.com
