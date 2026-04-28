tesoro di isola da pulire squadra di 150 volontari ha perlustrato la palmaria

Una squadra di 150 volontari ha perlustrato l’isola Palmaria, trovando cinque batterie esauste affondate nelle acque davanti allo stabilimento dei sottoufficiali. L’intervento si è concentrato sulla bonifica del fondale marino, che presenta i residui di materiale elettrico abbandonato. Non sono stati segnalati danni ambientali immediati o rischi per la balneabilità delle acque. La pulizia prosegue con l’obiettivo di rimuovere completamente i rifiuti sommersi.

Cinque batterie esauste affondate nelle acque davanti allo stabilimento dei sottoufficiali della Marina militare, 43,5 chili di vetro e 41 di indifferenziato rinvenuti in tutta l’isola: è il bottino dei ’cacciatori’ di rifiuti che hanno preso parte alla giornata inserita nella mobilitazione nazionale Spiagge&Fondali puliti dedicata alla Palmaria, promossa da Legambiente La Spezia insieme al comitato Palmaria Sì Masterplan no con la collaborazione di Blue Life, Coop Liguria e Mare Libero Liguria. Un piccolo esercito di circa 150 persone fra volontari per la raccolta e partecipanti ai percorsi di trekking con la guida ambientale Stefania Storace e l’esperto di fortificazioni Maurizio Panada ha pacificamente invaso l’isola maggiore dell’arcipelago spezzino.🔗 Leggi su Lanazione.it

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Tesoro di isola... da pulire. Squadra di 150 volontari ha perlustrato la PalmariaRecuperati oltre ottanta chili tra rifiuti indifferenziati e contenitori di vetro. Smaltite cinque batterie esauste affondate davanti al bagno dei sottufficiali. lanazione.it

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