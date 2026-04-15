Al San Sebastiano si apre una mostra dedicata alle opere dell’artista francese Michel Bonnin, esposte per la prima volta in Italia. La retrospettiva presenta una selezione di lavori che illustrano il percorso artistico dell’autore, con un’attenzione particolare alle tecniche e ai temi trattati nel corso degli anni. L’esposizione si svolge presso l’oratorio San Sebastiano, offrendo ai visitatori l’opportunità di conoscere più da vicino il lavoro di Bonnin.

All’oratorio San Sebastiano arrivano per la prima volta in Italia le opere del francese Michel Bonnin. La mostra, dal titolo ‘Pas de publicité mercì (no pubblicità grazie)’, apre oggi alle 17 ed è a cura di Angelamaria Golfarelli col contributo di Sonia Bonnin, nipote del pittore scomparso nel 2024. L’iniziativa è promossa dall’associazione Il Glicine col patrocinio dell’assessorato alla Cultura. In esposizione oltre quaranta opere, raccolte anche in un catalogo realizzato per l’occasione, che restituiscono uno sguardo ampio sulla produzione dell’artista, ereditata dalla nipote Sonia residente a Forlì. Proprio il legame tra zio e nipote, testimoniato da una fitta corrispondenza, è all’origine della scelta di portare a Forlì questa prima presentazione italiana.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Al San Sebastiano la retrospettiva dell’artista transalpino Bonnin

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