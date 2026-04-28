Tesori culturali in città la Fumettoteca | Non siamo un semplice museo dei ricordi servono spazi e visione

Due anni fa è stata creata una mappa che collega il Museo San Domenico ai sei principali spazi culturali privati della città, tra cui spicca la Fumettoteca. Questa realtà si definisce più di un semplice luogo dedicato a ricordi e fumetti, sottolineando la necessità di spazi ampi e una visione chiara per valorizzare le proprie attività. La mappa mira a mettere in rete queste iniziative e a renderle più visibili.

Due anni fa nasceva la mappa dei ‘Sei scrigni culturali privati della città di Forlì’, un’iniziativa coraggiosa volta a collegare il cuore istituzionale del Museo San Domenico a quei tesori nascosti e decentrati che punteggiano il territorio. Oggi, nel tracciare il bilancio di questo percorso, la.🔗 Leggi su Forlitoday.it Notizie correlate "Forma Urbis: la città che siamo": 150 studenti alla scoperta dei tesori di Città di CastelloNella giornata di venerdì 17 aprile, a partire dalle ore 8,40, piazza Matteotti a Città di Castello ospiterà “Forma Urbis: la città che siamo”, una... Leggi anche: Prima domenica di primavera: moto senza spazi, code chilometriche. Orizzonte per Lecco: "La città impreparata, servono correzioni subito" Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Tesori culturali in città, la Fumettoteca: Non siamo un semplice museo dei ricordi, servono spazi e visione; Secondo anno per la mappa dei ‘Sei scrigni culturali privati della città di Forlì’: tesori per la città?; Weekend a Milano: dal 24 al 26 aprile; Napoli, tesori ritrovati e identità artistica: a Santa Maria la Nova prende forma il grande progetto della Città Metropolitana. Napoli, tesori ritrovati e identità artistica: a Santa Maria la Nova prende forma il grande progetto della Città MetropolitanaUn’esposizione di trenta opere tra dipinti e sculture inaugura un percorso più ampio di valorizzazione del patrimonio artistico napoletano, tra recuperi, paesaggi e figure simboliche femminili ... ilgazzettinovesuviano.com La Rinascita dei Girolamini, la Biblioteca torna a vivere: tesori ritrovati, cultura restituitaNapoli è ritornata in possesso della sua più importante Biblioteca, quella di Andrea Matteo III Acquaviva, mirabile esempio di principe-letterato del Rinascimento meridionale, collocata nel compless ... napolitoday.it Sapevi che l’Italia è attraversata da ben 36 Itinerari Culturali del Consiglio d’Europa Un viaggio che va da nord a sud, passando per Bologna! Tra i tesori che raccontano la nostra identità comune, siamo orgogliosi di vedere rappresentata la nostra città e i n - facebook.com facebook