Prima domenica di primavera | moto senza spazi code chilometriche Orizzonte per Lecco | La città impreparata servono correzioni subito

In questa prima domenica di primavera a Lecco, le strade sono state invase da moto e lunghe code che si sono estese per diversi chilometri. La città si è trovata impreparata a gestire l'afflusso di veicoli, causando disagi e congestioni. Orizzonte per Lecco aveva già evidenziato la necessità di interventi correttivi, ma le criticità sono risultate evidenti sin dai primi momenti della giornata.

Tagliaferri, Fusi e Valsecchi: "Opere senza visione strategica. Il 26 gennaio avevamo posto il problema, ma le nostre richieste sono state derubricate a fastidiosa critica" Con la prima domenica dal sapore primaverile, spiace constatare che la città si è fatta trovare completamente impreparata e che i timori che Orizzonte per Lecco aveva espresso in precedenza si sono rivelati purtroppo fondati. Lecco, infatti, si è trasformata in una trappola viabilistica. Code chilometriche dal centro città fino alla periferia, automobilisti imbottigliati nelle strettoie create dai recenti e ancora attivi cantieri e dai cordoli che hanno ristretto... 🔗 Leggi su Leccotoday.it

