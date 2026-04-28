Terzo Settore Casati e Del Bono Pd | È fondamentale la Regione lo valorizzi e sostenga

A Bergamo, il Partito Democratico della Lombardia ha presentato due proposte di legge mirate a rafforzare il Terzo Settore e l’economia sociale e solidale. Durante l’evento, rappresentanti del partito hanno sottolineato l’importanza di un sostegno regionale a queste realtà. La tappa fa parte di un tour regionale volto a illustrare le iniziative legislative in materia.

Ha fatto tappa a Bergamo il tour con cui il Partito Democratico della Lombardia sta presentando due progetti di legge per valorizzare e sostenere il Terzo Settore e l’economia sociale e solidale. Le proposte, depositate dal Gruppo Pd lombardo con primo firmatario il consigliere regionale bergamasco dem Davide Casati, sono state illustrate nel corso di un’assemblea pubblica che si è tenuta all’Auditorium Gramsci, in via Furietti, 21. Più precisamente, il primo progetto di legge è il n. 128 (“Norme per la valorizzazione, il sostegno, la promozione del Terzo Settore”), mentre il secondo è il n. 102 (“Norme per la valorizzazione, la promozione e il sostegno dell’economia sociale e solidale”).🔗 Leggi su Bergamonews.it

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