Il Forum Terzo Settore Campania al Presidente Fico | La Regione impugni la Manovra 2026 davanti alla Consulta

I diritti degli studenti non possono essere un costo a carico degli enti locali. NAPOLI – Il Forum del Terzo Settore Campania rivolge un appello urgente al Presidente della Regione, Roberto Fico e all’assessore alle politiche sociali Andrea Morniroli affinché la Giunta Regionale deliberi l’impugnazione dinanzi alla Corte Costituzionale della Legge di Bilancio 2026. Al centro della contestazione vi è la norma che istituisce il LEP (Livello Essenziale di Prestazioni) relativo all’assistenza all’autonomia e alla comunicazione per gli alunni con disabilità, senza però garantire la dovuta copertura finanziaria. Il Forum chiede che la Campania segua l’esempio della Regione Puglia, opponendosi a una normativa che, pur definendo un diritto essenziale sulla carta, ne scarica l’onere economico e organizzativo sui territori senza le necessarie garanzie per le fasce più deboli. La legge presenta profili di incostituzionalità e criticità operative insostenibili: la norma è stata approvata senza una reale verifica degli impatti di spesa e della capacità degli enti territoriali di sostenerne il peso economico. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

