Terza Categoria Il Furlo frena con il Montecchio Duello Laurentina-Frontone Serra
Nella terza categoria, il match tra Furlo e Montecchio si è concluso con un pareggio per 1-1, interrompendo la serie di vittorie. Nel girone A, risultati significativi includono la vittoria casalinga della Cesane contro Villa Palombara per 2-0 e il successo del Piobbico 90 sul San Silvestro con il punteggio di 2-1. Altre partite hanno visto il Borgo Pace battere il Torre 2-1 e il Pieve di Cagna imporsi 3-0 su Gabicce Gradara B.
Girone A. Risultati: Academy Montecchio-Furlo 1-1; Borgo Pace-Torre 2-1; Cesane-Villa Palombara 2-0; Pieve di Cagna-GabicceGradara B 3-0; Piobbico 90-San Silvestro 2-1; Pol. Bottega-Valfoglia 5-1; Schieti-Montelabbate 1-3; riposa: Gallo Football. Classifica: Pol. Bottega 53; Cesane 44; Pieve di Cagna 43; Furlo 42; Schieti 39; San Silvestro, Piobbico 90 38; Montelabbate 37; Villa Palombara 35; GabicceGradara B, Borgo Pace 33; Academy Montecchio 26; Valfoglia 24; Torre 10; Gallo Football 9. Prossimo turno: Furlo-Pol. Bottega; GabicceGradara B-Cesane; Gallo Football-Piobbico 90; Montelabbate-Academy Montecchio; San Silvestro-Schieti; Valfoglia-Pieve di Cagna; Villa Palombara-Borgo Pace; riposa: Torre.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
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