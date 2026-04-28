Terza Categoria Il Furlo frena con il Montecchio Duello Laurentina-Frontone Serra

Nella terza categoria, il match tra Furlo e Montecchio si è concluso con un pareggio per 1-1, interrompendo la serie di vittorie. Nel girone A, risultati significativi includono la vittoria casalinga della Cesane contro Villa Palombara per 2-0 e il successo del Piobbico 90 sul San Silvestro con il punteggio di 2-1. Altre partite hanno visto il Borgo Pace battere il Torre 2-1 e il Pieve di Cagna imporsi 3-0 su Gabicce Gradara B.