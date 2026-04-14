Terza categoria Pol Bottega allunga sul Furlo Monte Porzio e Laurentina avanti

Nel campionato di terza categoria, la squadra Pol Bottega ha ampliato il proprio vantaggio sul Furlo. Nella stessa giornata, Monte Porzio e Laurentina si sono piazzate in posizione di vertice. Nei risultati delle partite del girone A, l'Academy Montecchio ha perso in casa contro GabicceGradara con il punteggio di 0-2, mentre Cesane ha battuto Borgo Pace 5-0. La sfida tra Piobbico 90 e Furlo si è conclusa in parità, 0-0.

Girone A. Risultati: Academy Montecchio-GabicceGradara 0-2; Cesane-Borgo Pace 5-0; Gallo Football-Montelabbate 1-2; Pieve di Cagna-Torre 1-0; Piobbico 90-Furlo 0-0; Pol. Bottega-Villa Palombara 1-0; Schieti-Valfoglia 4-1; riposa: San Silvestro. Classifica: Pol. Bottega 47; Furlo 41; Cesane 38; Pieve di Cagna 37; Schieti 36; San Silvestro, Piobbico 90, Villa Palombara 35; GabicceGradara B 33; Montelabbate 31; Borgo Pace 30; Valfoglia 24; Academy Montecchio 22; Torre 10; Gallo Football 9. Prossimo turno: Furlo-Schieti; GabicceGradara-Pol. Bottega; Montelabbate-Piobbico 90; San Silvestro-Gallo Football; Torre-Cesane; Valfoglia-Academy Montecchio; Villa Palombara-Pieve di Cagna; riposa: Borgo Pace.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Terza categoria. Pol Bottega allunga sul Furlo. Monte Porzio e Laurentina avanti Leggi anche: Terza categoria. Il Monte Porzio frena in casa. Laurentina e Frontone Serra vicine Terza categoria. Monte Porzio, controsorpasso: Frontone Serra si ferma in casaGirone A, risultati: Borgo Pace-Pieve di Cagna 0-4; Furlo-Gallo Football 9-1; GabicceGradara-Schieti 3-2; Montelabbate-San Silvestro 3-1; Torre-Pol. Un grazie doveroso per l’ospitalità al Bottega Volley che ha permesso di fare un allenamento congiunto all’U13 di Coach Giannini e Coach Romani. Ogni occasione è buona per condividere momenti di sport e di gioco. Polisportiva Bottega - facebook.com facebook