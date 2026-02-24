Terza categoria Il Monte Porzio frena in casa Laurentina e Frontone Serra vicine

Il Monte Porzio ha subito una sconfitta in casa contro il Gallo Football, causata da una cattiva difesa nel primo tempo. La squadra ha perso terreno nella corsa ai primi posti, mentre Laurentina e Frontone Serra si avvicinano con vittorie convincenti. La partita ha messo in evidenza le difficoltà del Monte Porzio nel mantenere il ritmo contro un avversario deciso. I prossimi incontri saranno decisivi per capire le reali potenzialità delle squadre coinvolte.

© Sport.quotidiano.net - Terza categoria. Il Monte Porzio frena in casa. Laurentina e Frontone Serra vicine

Terza Categoria 19ª giornata Girone A. Borgo Pace-Piobbico 90 0-4; Cesane-Schieti 5-2; GabicceGradara-Montelabbate 1-1; Pieve di Cagna-Academy Montecchio 0-1; Torre-Gallo Football 2-2; Valfoglia-Furlo 1-2; Villa Palombara-San Silvestro 3-1; riposa: Pol. Bottega. Classifica: Pol. Bottega, Furlo 34; Cesane 33; Villa Palombara 31; Pieve di Cagna 29; San Silvestro 28; Schieti, Borgo Pace 26; Piobbico 90 24; GabicceGradara B 23; Montelabbate 22; Academy Montecchio 21; Valfoglia 20; Gallo Football 8; Torre 7. Prossimo turno: Academy Montecchio-Cesane; Gallo Football-Villa Palombara; Montelabbate-Valfoglia; Piobbico 90-Torre; Pol.