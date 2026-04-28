Nella notte sulla strada statale 7 a Volturara Irpina si è verificato un incidente causato da una mandria rubata lasciata sulla carreggiata. Quattro persone sono rimaste ferite e tre auto sono state completamente distrutte. La presenza degli otto bovini, alcuni dei quali sono deceduti, ha reso necessario l'intervento dei soccorsi. La situazione ha causato disagi e interventi di emergenza lungo il tratto interessato.

? Cosa sapere Quattro feriti e tre auto distrutte sulla SS7 a Volturara Irpina nella notte.. Mandria rubata abbandonata sulla carreggiata causa otto bovini morti e feriti in ospedale.. Nella notte di questo martedì 28 aprile, tre vetture sono state distrutte dopo uno scontro con una mandria di bovini sulla statale 7 nell’area di Volturara Irpina, lasciando quattro persone ferite, tra cui un bambino, e otto animali morti. Il tragico evento è avvenuto sul tratto della via Appia che attraversa l’Ofantina, trasformando il silenzio notturno in un momento di estremo pericolo percorreva la carreggiata. L’impatto, causato dalla presenza improvvisa degli animali sulla strada, ha provocato danni pesanti ai mezzi coinvolti.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Terrore sulla SS7: mandria rubata invade la strada, 4 feriti

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