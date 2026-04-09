Un incidente si è verificato questo giovedì 9 aprile 2026 sull’Autostrada del Mediterraneo, nel tratto immediatamente dopo lo svincolo di Rosarno. Un autobus ha invaso la corsia opposta, causando un violento scontro e numerosi feriti. Sul posto sono intervenuti i soccorsi e le forze dell’ordine per gestire la situazione e ricostruire la dinamica dell’accaduto. La strada è stata temporaneamente chiusa per permettere le operazioni di soccorso.

Un violento sinistro si è verificato questo giovedì 09 aprile 2026 sull’Autostrada del Mediterraneo, nel tratto situato subito dopo lo svincolo di Rosarno, coinvolgendo un autobus che ha invaso la carreggiata opposta. Il mezzo pesante, che procedeva in direzione sud, ha perso il controllo finendo nella corsia nord, provocando diversi feriti e momenti di forte agitazione tra gli automobilisti che transitavano in quel momento. Dinamica dell’incidente e intervento dei soccorsi. Le prime ricostruzioni fornite dalle autorità, che stanno ancora approfondendo le cause specifiche dello sbandamento del bus, indicano una traiettoria estremamente pericolosa per il mezzo. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Terrore sull’A2: bus invade la corsia opposta a Rosarno, molti feriti

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