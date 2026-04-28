Avellino mandria invade l’Ofantina nella notte | 4 feriti e 7 mucche morte

Nella notte tra Sorbo Serpico e Volturara Irpinia, una mandria di mucche è uscita dalla carreggiata della strada statale, causando un incidente che ha coinvolto tre auto. Quattro persone sono rimaste ferite, tra cui un bambino, e sette mucche sono morte nell’impatto. L’episodio ha provocato disagi alla viabilità e richiesto l’intervento delle forze dell’ordine.

Schianto tra tre auto e un gruppo di bovini lungo la statale tra Sorbo Serpico e Volturara Irpinia. Coinvolto anche un bambino. Indagini dei carabinieri sul presunto furto degli animali È di quattro persone ferite, tra cui un bambino e sette mucche morte il bilancio dell’incidente avvenuto nella notte lungo la statale 7, conosciuta come Ofantina, in provincia di Avellino. L’impatto si è verificato all’altezza della galleria “Malepasso”, tra Sorbo Serpico e Volturara Irpinia, dove una mandria di bovini ha improvvisamente invaso la carreggiata. Secondo una prima ricostruzione, tre veicoli in transito non sono riusciti a evitare gli animali, comparsi all’improvviso sull’arteria che collega Avellino ai comuni dell’Alta Irpinia.🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Avellino, mandria invade l’Ofantina nella notte: 4 feriti e 7 mucche morte Notizie correlate Caos sull’Ofantina: mandria invade la carreggiata, schianto a catenaTempo di lettura: < 1 minutoMomenti di terrore lungo l’Ofantina, dove un improvviso attraversamento di bovini ha provocato un grave incidente... Strage di bovini sull'Ofantina: otto mucche morte, tre auto distrutte e quattro feriti. C'è anche un bambinoUn incidente di insolita violenza all'altezza di Malepasso, nel territorio di Volturara Irpina.