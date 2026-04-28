Nella notte in una strada della città, una donna che esercita la professione di prostitute è stata aggredita e ferita con un coltello. L'aggressione è avvenuta durante un tentativo di rapina della borsa, con un pugno al volto seguito da tre fendenti alla schiena, alla scapola e alla gola. La vittima ha riportato una trombosi della vena giugulare. Un uomo è stato arrestato in relazione all'episodio per tentato omicidio.

Per rapinarle la borsa l’avevano prima colpita con un pugno al volto e poi accoltellata con tre fendenti a schiena, scapola e gola, provocandole anche la trombosi della vena giugulare. Vittima la notte dell’8 febbraio 2025 una prostituta brasiliana 24enne, che era finita all’ospedale San Gerardo di Monza con una prognosi di 30 giorni. Per questa aggressione, avvenuta in via della Guerrina a Monza, gli uomini della squadra mobile della Questura di Monza e della Brianza hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Tribunale di Monza nei confronti di un italiano di 21 anni. Il giovane, residente a Brugherio, è ritenuto responsabile di tentato omicidio e rapina.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Terrore nella notte in via Guerrina . Prostituta accoltellata e rapinata. Un arrestato per tentato omicidio

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