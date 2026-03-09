Tentato omicidio | ex convivente accoltellata arrestato per violenza

Sabato 7 marzo, ad Ascoli Piceno, un uomo di 42 anni residente a Frosinone è stato arrestato dopo aver aggredito con pugni e coltello la sua ex convivente di 53 anni. L'uomo è stato fermato dalle forze dell'ordine poco dopo l'intervento. La donna è stata soccorsa e trasportata in ospedale.

Un uomo di 42 anni, residente a Frosinone e nato nel 1983, è stato arrestato sabato 7 marzo per aver aggredito con pugni e coltello la sua ex convivente di 53 anni ad Ascoli Piceno. La donna, ricoverata all’ospedale Mazzoni il 24 febbraio dopo aver subito lesioni gravi al volto e all’addome, è stata sottoposta a intervento chirurgico in prognosi riservata. L’aggressore, già noto alle forze dell’ordine per precedenti denunce di maltrattamenti da parte della stessa vittima, è stato posto in custodia cautelare in carcere mentre le indagini della Squadra Mobile continuano. L’episodio si è verificato quando l’uomo ha raggiunto la donna presso una struttura di accoglienza ad Ascoli, pretendendo un ritorno nella provincia d’origine; al suo rifiuto, la situazione è degenerata in violenza fisica estrema. 🔗 Leggi su Ameve.eu

