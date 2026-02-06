Donna accoltellata e presa a pugni | è grave Il compagno arrestato per tentato omicidio
Una donna di 50 anni è stata aggredita in casa a Roma, nel quartiere Tor Pignattara, poco prima delle 18 di mercoledì. È stata accoltellata e picchiata con pugni. Il compagno, che avrebbe compiuto l’aggressione, è stato subito arrestato con l’accusa di tentato omicidio. La donna ora si trova in ospedale in condizioni gravi.
Una donna di 50 anni è stata aggredita brutalmente in casa mercoledì sera poco prima delle 18 nel quartiere Tor Pignattara di Roma. Colpita a coltellate e a pugni, è stata trasportata d’urgenza in codice rosso all’ospedale San Giovanni, dove ora è in osservazione. La prognosi è di 40 giorni per fratture al volto e ferite lacero-contuse da arma bianca, ma non è in pericolo di vita. Secondo le prime ricostruzioni dei carabinieri, intervenuti su segnalazione al 112, l’aggressore è il compagno della donna, 54 anni, romano, in stato di ebbrezza. Al culmine di una lite, avrebbe colpito la donna con pugni e un coltello, prima di allontanarsi. 🔗 Leggi su Leggo.it
