Sabato pomeriggio in via Milano, un uomo di 30 anni ha rapinato un cinquantenne vicino al civico 141. Dopo aver aggredito la vittima con un machete, il rapinatore ha abbandonato l’arma e la refurtiva, scappando subito dopo. Non ci sono state segnalazioni di feriti o altre persone coinvolte. La polizia sta indagando sull’accaduto e cerca di identificare il sospetto.

? Cosa sapere Sabato pomeriggio un uomo di 30 anni ha rapinato un cinquantenne in via Milano.. Il sospetto ha abbandonato machete e refurtia fuggendo dopo l'aggressione al civico 141.. Sabato pomeriggio, un uomo di circa 30 anni ha aggredito con un machete un passante di 50 anni in via Milano, all’altezza del civico 141, prima di scappare lasciando sul posto il telefono, il portafoglio e l’arma bianca. L’episodio, che ha colpito la tranquillità della zona nel corso del fine settimana, ha coinvolto un cittadino di origine straniera che stava percorrendo la strada quando è stato fermato dal malvivente. L’aggressore, che non indossava copricapi o maschere per nascondere l’identità, ha agito con violenza minacciando la vittima con l’arma impropria per sottrarre i beni personali.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Terrore in via Milano: rapina con machete, il ladro scappa e perde tutto

Notizie correlate

Terrore a Grand Central: attacco con machete, 3 anziani feritiUn violento attacco con un’arma da taglio ha scosso la banchina della stazione Grand Central a Manhattan, lasciando almeno tre persone anziane in...

Terrore in pizzeria a Torino, clienti colpiti con machete: arrestato tunisinoChi c’era, a mangiare la pizza da Istabul Mimo alle undici della sera del 3 aprile, ricorda tre cose: il fumo dello spray al peperoncino che brucia...

Contenuti utili per approfondire

Argomenti più discussi: Prima le botte alla madre, poi il raid contro l'auto: notte di terrore a via Alia; Terrore nella notte in via Guerrina . Prostituta accoltellata e rapinata. Un arrestato per tentato omicidio; Milano, terrore in negozio per un orologio falso: presi i rapinatori di via Nicola Romeo; Follia nel pomeriggio: spara ai passanti dalla finestra di casa e si barrica dentro. Due persone ferite.

Milano, terrore in centro: un 55enne insegue e minaccia i passanti con un pugnale lungo 30 centimetriMomenti di paura nel centro di Milano, tra corso Venezia e via San Damiano, dove un uomo di 55 anni, già noto alle forze dell’ordine, ha minacciato diversi passanti brandendo un pugnale lungo circa 30 ... affaritaliani.it

Momenti di terrore sabato nel mare del Salento, precisamente nelle acque al largo di Gallipoli, dove un grosso esemplare di squalo Mako ha attaccato un’imbarcazione. I pescatori a bordo, sorpresi dalla presenza dell'animale mentre navigavano a circa 5 migl - facebook.com facebook

Chi è debole e ha il terrore che si scopra questa sua realtà diventa spesso aggressivo e, per nascondere la paura, ingaggia per primo lo scontro. Da questo tipo di debolezza dobbiamo guardarci e premunirci: è come brace che cova sotto la cenere, pronta ad x.com