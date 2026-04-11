Terrore a Grand Central | attacco con machete 3 anziani feriti

A Manhattan, sulla banchina della stazione Grand Central, si è verificato un episodio di violenza durante il quale un uomo ha impugnato un machete, ferendo tre persone anziane. Le vittime sono state soccorse e portate in ospedale, dove sono state riscontrate condizioni cliniche serie. La polizia ha immediatamente avviato le indagini per identificare l’autore e ricostruire l’accaduto. La stazione è stata temporaneamente chiusa per motivi di sicurezza.

Un violento attacco con un’arma da taglio ha scosso la banchina della stazione Grand Central a Manhattan, lasciando almeno tre persone anziane in condizioni cliniche serie. L’episodio, avvenuto nel cuore di New York, ha richiesto l’intervento immediato delle forze dell’ordine e ha il decesso dell’aggressore dopo uno scontro con un agente presente sul posto. Dinamica dell’aggressione e gestione dell’emergenza medica. Il ferimento dei tre soggetti colpiti è avvenuto all’interno dell’infrastruttura metropolitana, dove l’individuo avrebbe utilizzato un oggetto tagliente di dimensioni considerevoli, identificabile da chi assisteva ai fatti come un machete.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Terrore a Grand Central: attacco con machete, 3 anziani feriti New York, attacco con machete a Grand Central Station: tre feritiAlmeno tre persone – un uomo di 84 anni, un uomo di 65 anni e una donna di 70 anni, sono state accoltellate alla Grand Central Station di New York. Paura a New York, accoltella i passanti con un machete alla stazione Grand Central: tre feriti gravi. La polizia uccide l’aggressoreMomenti di paura a New York, dove tre persone sono rimaste gravemente ferite in un accoltellamento avvenuto all’interno della stazione di Grand...