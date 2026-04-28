Terrore a Savona | rissa violenta in pieno centro un ferito all’ospedale

Ieri pomeriggio nel centro di Savona si è verificata una rissa violenta, che ha portato a un ferito trasportato all'ospedale San Paolo. L’episodio è avvenuto intorno alle 15:30 e ha attirato l’attenzione dei residenti e delle forze dell’ordine. I rappresentanti di un partito politico hanno richiesto alle autorità interventi più incisivi per aumentare il controllo della zona.

? Cosa sapere Rissa in centro a Savona ieri alle 15:30 con un ferito all'Ospedale San Paolo.. I rappresentanti di Fratelli d’Italia chiedono alle istituzioni maggiori misure di controllo urbano.. Una rissa scatenata nel centro di Savona ieri pomeriggio intorno alle 15:30 ha lasciato un ferito, costretto a essere trasportato d’urgenza all’Ospedale San Paolo, scuotendo la quiete di un’area solitamente frequentata da lavoratori e famiglie. L’aggressione, avvenuta in pieno giorno, ha richiesto l’intervento immediato delle forze dell’ordine, tra cui Carabinieri, Polizia e Guardia di Finanza, insieme ai soccorsi forniti dai sanitari della Croce d’Oro e della Croce Bianca.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Terrore a Savona: rissa violenta in pieno centro, un ferito all’ospedale Notizie correlate Violenta rissa in pieno centro: denunciate 4 ragazze. Tre sono minorenniQuattro ragazze, di cui tre minorenni, sono state denunciate dai carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Caserta per una... Violenta rissa in pieno centro tra due gruppi: arrivano cinque condanneUn anno di reclusione per quattro imputati, pena sospesa per due, e un anno e mezzo al quinto.