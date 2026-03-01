Violenta rissa in pieno centro | denunciate 4 ragazze Tre sono minorenni

Nella notte tra sabato e domenica, nel centro di Caserta, in via del Redentore e piazza Ruggiero, quattro ragazze sono state denunciate dai carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile. Tre di loro sono minorenni, mentre una è maggiorenne. L’episodio, sfociato in una violenta rissa, si è verificato alle spalle del municipio e ha coinvolto diverse persone.

Quattro ragazze, di cui tre minorenni, sono state denunciate dai carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Caserta per una rissa avvenuta nel cuore della notte tra sabato e domenica in pieno centro, tra via del Redentore e piazza Ruggiero, alle spalle del Comune.