A Palermo, si sono registrate diverse raffiche di colpi di arma da fuoco, presumibilmente con mitragliatore Kalashnikov, che hanno interessato attività commerciali nei quartieri di Sferracavallo e San Lorenzo. Nessuno è rimasto ferito, ma i danni alle proprietà sono stati significativi. Le forze dell'ordine stanno indagando sugli episodi, che al momento sono ricollegati a tentativi di controllo del territorio legati a attività illecite.

? Cosa sapere Raffica di Kalashnikov colpiscono attività commerciali a Sferracavallo e nel quartiere San Lorenzo.. I Carabinieri indagano sul mandamento Tommaso Natale per il controllo del pizzo.. Tra i vicoli di Sferracavallo e le strade di San Lorenzo, l’aria si è fatta pesante dopo che un gruppo di criminali armati di Kalashnikov ha colpito diversi esercizi commerciali, lanciando una sfida violenta per il controllo del territorio e il prelievo del pizzo. La strategia di terrore seguita dai colpi è metodica e mira a colpire punti sensibili della microeconomia locale. I bersagli identificati includono un deposito della Sicily By Car situato in via San Lorenzo, un’autorimessa con servizio di lavaggio sempre a Sferracavallo e il ristorante Il Brigantino, anch’esso nella zona costiera.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Terrore a Palermo: raffiche di Kalashnikov per il controllo del pizzo

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