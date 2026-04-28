Terrore a Milano | 28enne accoltellata alla schiena caccia all’aggressore

Lunedì a Milano una donna di 28 anni è stata ferita con un coltello alla schiena in via Costantino Baroni. La polizia sta conducendo le indagini per trovare l’autore dell’aggressione. La scena si è svolta nel centro della città, e al momento non sono stati resi noti dettagli sull’identità dell’aggressore o sulle circostanze dell’episodio. La donna è stata soccorsa e trasportata in ospedale.

? Cosa sapere Una donna di 28 anni è stata accoltellata alla schiena lunedì a Milano.. La polizia della Questura indaga per identificare l'aggressore in via Costantino Baroni.. Una giovane di 28 anni è stata colpita da un coltello in via Costantino Baroni a Milano, nella serata di lunedì 27 aprile, poco prima delle ore 22:30. Il violento episodio ha scosso il quartiere quando la donna è stata ferita alla schiena, provocando l’intervento immediato dei soccorsi. La gravità iniziale del quadro clinico ha spinto la centrale operativa dell’Areu a inviare sul posto sia un’ambulanza che un’automedica con priorità massima. Dopo le prime valutazioni sul posto, i sanitari hanno stabilito che la situazione non era più da codice rosso, ma da codice giallo, procedendo al trasporto della ferita presso il pronto soccorso dell’ospedale di Rozzano.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Terrore a Milano: 28enne accoltellata alla schiena, caccia all’aggressore Notizie correlate Palermo, donna accoltellata alla schiena mentre si trovava in strada. Fermato l’aggressoreLuigia Anna Tricarico, di 56 anni, è stata accoltellata intorno alle 18,30 in via Libertà all’altezza dell’incrocio con via Mondini. Donna accoltellata per strada: ferita e portata in ospedale, caccia all’aggressoreMomenti di paura nel tardo pomeriggio in via Libertà, all’altezza dell’incrocio con via Mondini, dove una donna è stata accoltellata intorno alle 18.