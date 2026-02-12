Donna accoltellata per strada | ferita e portata in ospedale caccia all’aggressore

Un' donna è stata ferita con un coltello e portata in ospedale nel tardo pomeriggio di oggi. L’incidente è avvenuto in via Libertà, vicino all’incrocio con via Mondini. La polizia sta cercando l’autore dell’aggressione. La strada è stata chiusa temporaneamente per le indagini. Nessuna altra informazione sulla vittima o sull’aggressore è stata ancora resa nota.

Momenti di paura nel tardo pomeriggio in via Libertà, all'altezza dell'incrocio con via Mondini, dove una donna è stata accoltellata intorno alle 18.30. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 e diverse volanti della Polizia di Stato. La vittima, appena uscita da un parrucchiere della zona, sarebbe stata colpita alle spalle da un uomo. Le sue condizioni non sono al momento note nel dettaglio, ma è stata soccorsa e trasportata in ospedale per ricevere le cure necessarie. Ancora da chiarire il movente dell' aggressione: gli investigatori non escludono l'ipotesi di una rapina, ma resta aperta anche la possibilità che l'uomo abbia seguito la donna prima di colpirla.

