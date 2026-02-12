Palermo donna accoltellata alla schiena mentre si trovava in strada Fermato l’aggressore

Una donna di 56 anni è stata ferita con un colpo di coltello alla schiena in strada, a Palermo. L’aggressore è stato subito fermato dalle forze dell’ordine. L’incidente è avvenuto intorno alle 18,30 in via Libertà, all’altezza dell’incrocio con via Mondini. La donna, Luigia Anna Tricarico, è stata portata in ospedale, ma le sue condizioni non sembrano gravi. La polizia sta ancora cercando di chiarire i motivi dell’aggressione.

Luigia Anna Tricarico, di 56 anni, è stata accoltellata intorno alle 18,30 in via Libertà all’altezza dell’incrocio con via Mondini. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 e diverse volanti della polizia. La donna è stata trasportata in ospedale a Villa Sofia: le sue condizioni sono gravi. Ha una profonda ferita alla schiena all’altezza delle scapole. L’aggressore, un giovane affetto da disturbi psichiatrici, è stato fermato qualche ora dopo. A incastrarlo le testimonianze di chi lo ha riconosciuto, perché frequentante della zona. L’agguato all’uscita dal parrucchiere. Luigi Anna era appena uscita dal parrucchiere “Lo Presti” e stava camminando in via Libertà verso via Mondini, quando è stata colpita da un uomo alle spalle.🔗 Leggi su Open.online

