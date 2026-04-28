Terremoto arbitri l’inchiesta di Milano indaga anche Inter-Roma

La Procura di Milano sta proseguendo le indagini sul sistema arbitrale del calcio italiano, con particolare attenzione a un’indagine che coinvolge anche la partita tra Inter e Roma. Dai verbali delle audizioni di 29 arbitri e ex arbitri di Serie A e B sono emersi nuovi dettagli, alimentando le preoccupazioni sull’integrità delle decisioni prese in passato. L’indagine si concentra su possibili irregolarità e manipolazioni nelle valutazioni degli arbitri.

Un’onda d’urto rischia di travolgere i vertici del calcio italiano. L’inchiesta della Procura di Milano sul sistema arbitrale si arricchisce di dettagli inquietanti, emersi dai verbali delle audizioni di 29 tra arbitri ed ex fischietti di Serie A e B. Al centro delle indagini figura l’ex designatore Gianluca Rocchi, accusato da alcune fonti interne di aver orchestrato un meccanismo basato su “figli e figliastri”, dove le carriere venivano decise in base alla fedeltà a un metodo non scritto. Le accuse dei testimoni: “Epurazioni e contatti vietati”. Secondo quanto riportato da La Repubblica, le testimonianze raccolte dagli inquirenti descrivono un clima di forti pressioni.🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Terremoto arbitri, l’inchiesta di Milano indaga anche Inter-Roma Notizie correlate Inchiesta arbitri, fari puntati anche su Inter Roma. La risposta del Var sul fallo da rigore di Ndicka su Bisseck al vaglio degli inquirentidi Francesco SpagnoloInchiesta arbitri, i fari sono puntati anche su Inter Roma e sul mancato rigore concesso ai nerazzurri. Inchiesta arbitri, tre nuovi indagati: nel mirino anche il caso Inter-VeronaL’inchiesta che sta scuotendo il mondo arbitrale si arricchisce di nuovi nomi eccellenti. Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Inchiesta arbitri, spunta la testimonianza su Inter-Roma: Gervasoni disse al Var di non intervenire; Terremoto nel calcio e sul Var: Rocchi indagato per frode sportiva; Inchiesta sugli arbitri, il calcio si compatta ma teme nuovi scossoni; Tutte le accuse a Rocchi: le ‘bussate’ alla sala Var, le designazioni ‘combinate’ o ‘schermate’, la scelta di arbitri ‘graditi’ all’Inter. Inchiesta arbitri, legale Rocchi: Potrebbe non presentarsi a interrogatorio. Bufera su Inter-RomaL'ex designatore dovrebbe comparire davanti ai pm giovedì 30 aprile, ma la sua presenza al momento non è sicura ... adnkronos.com Inchiesta arbitri, dagli indagati alle accuse e posizione Inter: tutto sul caos in Serie ATutti gli sviluppi sull'inchiesta condotta dal pubblico ministero milanese Maurizio Ascione L'inchiesta arbitri continua a scuotere la Serie A. Il designatore Gianluca Rocchi ha ricevuto un avviso di ... adnkronos.com Repubblica - Caso arbitri, lo scandalo su Inter-Roma: "Fatti i fatti tuoi". Sparito l'audio Ndicka-Bisseck. Tutti i dettagli - facebook.com facebook #Celik non rinnoverà con la #Roma: addio a fine stagione. Inter e Juventus pronte a sfidarsi per il terzino turco a zero x.com