Alla scoperta del Bodo Glimt | freddo polare campo sintetico e la stella ex Milan
Il BodoGlimt, squadra norvegese che gioca vicino al Circolo Polare Artico, ha conquistato i playoff di Champions League a causa delle sue prestazioni sorprendenti in questa stagione. La formazione, nota per il clima glaciale che affronta durante le partite e il campo in sintetico, si prepara ora a sfidare l’Inter. Tra i protagonisti c’è anche un ex giocatore del Milan, che ha attirato l’attenzione con le sue abilità sul campo.
L’Inter nei playoff di Champions League se la vedrà con il BodoGlimt, club norvegese che gioca a pochi chilometri dal Circolo Polare Artico. Ridurli però alla sola forza del fattore ambientale sarebbe un errore: i gialloneri hanno dimostrato di saper colpire anche lontano dal loro stadio e dal campo sintetico. L’ultima impresa è arrivata mercoledì, con la vittoria sul campo dell’Atlético Madrid. Prima ancora avevano messo in seria difficoltà la Juventus, strappato un pareggio al Borussia Dortmund e superato con un netto 3-1 il Manchester City di Guardiola. Volto simbolo è un ex Milan. Il volto simbolo della squadra è Jens Petter Hauge.🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it
Campo sintetico, freddo polare e l'ex Milan Hauge: ecco i pericoli dell'Inter contro il Bodo
Questa sera l’Inter affronta il Bodo-Glimt in una partita che si preannuncia difficile.
LUCIANO SPALLETTI reacts after the win over Bodø/Glimt in the Champions League
Dopo la giornata di riposo concessa ieri all’Inter da Cristian Chivu, la squadra è tornata ad allenarsi, ma lo ha fatto in un posto diverso dal solito per prepararsi al terreno di gioco del Bodo Glimt - facebook.com facebook
