Terra di Lavoro abbassati i requisiti per il cda Del Rosso scrive a Colombiano
Maurizio Del Rosso, ex consigliere provinciale, ha inviato una lettera al presidente della provincia di Caserta, Anacleto Colombiano, chiedendo spiegazioni riguardo alle recenti modifiche apportate allo statuto della società “Terra di Lavoro S”. La comunicazione si concentra sulla riduzione dei requisiti per il consiglio di amministrazione dell’azienda pubblica, senza specificare ulteriori dettagli sulle motivazioni o le implicazioni di tali modifiche.
Maurizio Del Rosso, ex Consigliere Provinciale, ha formalmente richiesto chiarimenti al Presidente della Provincia di Caserta Anacleto Colombiano in merito alle recenti modifiche dello statuto della società “Terra di Lavoro S.p.A.”, approvate lo scorso 25 marzo.Al centro della richiesta, i nuovi.🔗 Leggi su Casertanews.it
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