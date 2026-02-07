Comitato Santa Maria scrive a Del Rosso | Ascolti noi residenti

Il Comitato Santa Maria scrive all’assessore Elena Del Rosso per chiedere di ascoltare le esigenze dei residenti. La neoassessore, che si occupa di ambiente, decoro urbano e innovazione, ha appena iniziato il suo mandato e si trova già a dover affrontare le richieste della comunità. Nei giorni scorsi, Del Rosso aveva parlato delle sue nuove idee per migliorare Pisa, ma ora i residenti vogliono vedere fatti concreti, partendo proprio dall’ascolto delle loro voci.

Il neoassessore all'ambiente del Comune di Pisa, Elena Del Rosso, che ha anche le deleghe al decoro urbano, innovazione tecnologica ed energie alternative (smart city) e disabilità, nei giorni scorsi, ospite della Redazione di Pisa della Nazione, si lancia con enfasi sulle nuove misure programmatiche che intende adottare dopo il nuovo incarico. Tutte buone intenzioni di cui la città ha un grande bisogno, formulate talvolta con un linguaggio tecnico non sempre comprensibile per il cittadino comune". È il parere del Comitato residenti del quartiere Santa Mari. "Non ha molto tempo, tenuto conto che il mandato del sindaco scade nel 2028 – dice il Comitato.

