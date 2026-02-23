Notte segnata dagli incendi | in fiamme un' auto un camper e un furgoncino cassonato

Un incendio ha devastato un’auto, un camper e un furgoncino cassonato, causando anche danni a una facciata. La causa sembra essere un corto circuito scoppiato in uno dei veicoli. Le fiamme si sono propagate rapidamente, coinvolgendo anche una parete di un edificio vicino. Nessuno è rimasto ferito, ma i residenti sono stati svegliati dal forte boato e dal fumo denso. La polizia sta indagando sulle origini del rogo.

Il primo rogo al rione Perrino, a Brindisi, dove anche il solaio di un porticato e il prospetto di una palazzina hanno riportato danni. Il secondo a San Vito dei Normanni. Sul posto i vigili del fuoco e le forze dell'ordine BRINDISISAN VITO DEI NORMANNI - Un'auto, un camper, un furgoncino in fiamme, oltre a danni su uno stabile. Questo il bilancio dell'ennesima notte segnata dagli incendi, in provincia di Brindisi. Il primo rogo si è sviluppato intorno alle ore 2.45 in corte Sele, al rione Perrino. Le fiamme sono partite da un'auto in sosta sotto a un porticato. Nel giro di pochi istanti, la macchina si è trasformata in una palla di fuoco. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

