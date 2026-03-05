manutenzione degli edifici scolastici via ai cantieri nel periodo estivo riqualificazione per 370mila euro

Durante l'estate sono partiti i lavori di manutenzione straordinaria degli edifici scolastici, che coinvolgono due strutture. Gli interventi, per un valore complessivo di 370 mila euro, prevedono interventi di riqualificazione per migliorare le condizioni delle aule e degli ambienti scolastici. I cantieri sono stati avviati con l'obiettivo di completare i lavori prima dell'inizio dell'anno scolastico.

Valgono in tutto 370mila euro i lavori di manutenzione straordinaria messi in cantiere per due plessi scolastici cittadini e previsti per i mesi estivi alla fine dell’attività didattica: gli edifici delle Carducci, delle Toscanini saranno interessati, infatti, da interventi sulle palestre, interventi di carattere impiantistico ed edile e dalla creazione di nuovi spazi. Alle Carducci si lavorerà per la riqualificazione della palestra attraverso la lamatura della pavimentazione, la creazione di una griglia esterna per l’areazione, l’intonacatura nei punti ammalorati all’interno della palestra e degli spogliatoi, le tinteggiature ma anche per la sostituzione di una dozzina di tapparelle e la posa dei dissuasori per i piccioni sui cornicioni dell’edificio. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

Scuola e arte, arriva il protocollo “Educare alla bellezza”: mostre negli istituti superiori e riqualificazione degli edifici scolastici con il patto Valditara-GiuliSiglato il protocollo Valditara-Giuli “Educare alla bellezza” per portare l’arte nelle scuole.

Manutenzione straordinaria in via Cialdini, intervento da 370mila euro per sicurezza e qualità dello spazio urbanoFABRIANO – L’Amministrazione comunale di Fabriano ha approvato il progetto di fattibilità tecnico-economica per la manutenzione straordinaria di un...

