Terni presentato il Piano Periferie | Riqualificazione urbana e sociale Non solo interventi sugli edifici ma anche attività per anziani e giovani
Nella mattinata di oggi mercoledì 25 febbraio, nella sala del caffè letterario della Biblioteca comunale di Terni, si è tenuta la conferenza stampa di presentazione dei progetti promossi dal Comune di Terni nell’ambito del Progetto Interest, finanziato con risorse ministeriali del Piano. 🔗 Leggi su Ternitoday.it
Un piano per la rigenerazione urbana e sociale delle periferie: San Pio tra le aree individuate in PugliaC'è anche il quartiere barese di San Pio tra le 18 aree individuate dall'Osservatorio regionale per le periferie per la programmazione di interventi...
Discussioni sull' argomento Terni, presentato il Piano Periferie: Riqualificazione urbana e sociale. Non solo interventi sugli edifici, ma anche attività per anziani e giovani
L’assessore al Welfare, Alessandra Salinetti: «Si parte dai beni materiali e si arriva alle relazioni. Tra i progetti anche la Casa dei Nonni e delle Nonne» #terni #salinetti #Progetto #piano #periferie #welfare #sociale - facebook.com facebook
A #Roma si guarda al futuro con un piano annuale per i lavori pubblici. Rosita Pelecca: Infrastrutture, ricucitura periferie e chiusura ciclo dei rifiuti per promuovere la crescita della Capitale. Il Sindaco Roberto Gualtieri sottolinea l'importanza di investire nella cit x.com