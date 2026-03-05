Terni terza edizione della mostra collettiva ‘Giallo’ | Un momento di incontro scambio e cultura condivisa I PARTECIPANTI

A Terni si svolge la terza edizione della mostra collettiva ‘Giallo’, un evento che mette in mostra le opere di diversi artisti. La manifestazione si svolge in un ambiente dedicato all’arte e coinvolge artisti che condividono un linguaggio cromatico, scelto intenzionalmente. La mostra rappresenta un’occasione per favorire incontri, scambi e momenti di cultura condivisa tra i partecipanti.

Una mostra collettiva che riunisce artisti uniti da un unico linguaggio cromatico, non per caso, ma per scelta. Lo spazio di via Lazio ospita la terza edizione di ‘Giallo’, evento organizzato da ‘Madè Eventi’. Dall’8 al 14 marzo sarà possibile ammirare le opere in esposizione nelle sale dello ‘Spazio Madè’ (dalle 17 alle 19.30). A chiudere la manifestazione sarà la conferenza curata da Biagio Russo e denominata ‘Eva è la madre di tutti i viventi?’. La presentazione della collettiva: “Perché questo colore, impossibile da ignorare, diventa il pretesto per qualcosa di più grande: un momento di incontro, di scambio, di cultura condivisa. Il colore come strumento di pensiero. 🔗 Leggi su Ternitoday.it

