Terni doppio incendio nella notte in centro | a fuoco un’auto e l’esterno di un locale

Nella notte tra lunedì e martedì, due incendi si sono verificati nel centro di Terni. Un’auto è stata coinvolta dalle fiamme, mentre un locale ha subito danni all’esterno. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per domare gli incendi e verificare la situazione. Le forze dell’ordine hanno avviato le indagini per chiarire le cause dei due episodi.

Nuovi incendi nella notte tra lunedì 27 e martedì 28 aprile a Terni, con due episodi registrati nel centro cittadino.Il primo intervento è avvenuto intorno alla mezzanotte in via Martiri della Libertà, di fronte all’ingresso del Central Parking, dove una Ford S-Max è stata avvolta dalle fiamme.🔗 Leggi su Ternitoday.it Notizie correlate Notte di fuoco in zona Polymer a Terni, l’incendio devasta due auto e una rimessaNotte di fuoco in via Morelli a Terni, zona Polymer, dove l’incendio che ha inizialmente interessato due autovetture – una delle quali alimentata a... Terni. Auto d’epoca si schianta nella notte: principio d’incendio dopo l’impattoNotte movimentata a Terni, dove una Alfa Romeo Giulia degli anni ’70, condotta da un uomo, è stata protagonista di un incidente in via Mazzini. Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Terni, doppio incendio nella notte in centro: a fuoco un’auto e l’esterno di un locale; Notte di fuoco in zona Polymer a Terni, l’incendio devasta due auto e una rimessa; Incendio notturno a Terni: due auto in fiamme in Via Morelli; Due incidenti nella notte tra Amelia e Terni: 30enne si mette in salvo dall'auto in fiamme sulla 205. Terni – Fiamme nella notte in pieno centro: incendio davanti a un locale chiusoSull’episodio sono ora in corso accertamenti da parte delle forze dell’ordine TERNI – Momenti di apprensione nella notte nel centro cittadino, dove intor ... etrurianews.it Terni – Vasto incendio nella notte in via Morelli, in fiamme due auto e una rimessaL’intervento si è protratto fino alle 7.30 del mattino TERNI - Un vasto incendio è divampato nella notte in via Morelli, nella zona Polymer di Terni, coinv ... etrurianews.it AM Terni Television facebook In Umbria il secondo Festival internazionale per la parità di genere. Dal 4 al 9 maggio 60 eventi a Perugia, Terni, Foligno #ANSA x.com