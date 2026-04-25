Nella notte a Terni, un incidente si è verificato in via Mazzini, coinvolgendo un’auto d’epoca, una Alfa Romeo Giulia degli anni Settanta, guidata da un uomo. L’impatto ha causato un principio di incendio, che è stato prontamente spento dai vigili del fuoco intervenuti sul posto. Sul luogo sono arrivati anche gli agenti di polizia per i rilievi. Non si registrano altri feriti.

Notte movimentata a Terni, dove una Alfa Romeo Giulia degli anni ’70, condotta da un uomo, è stata protagonista di un incidente in via Mazzini. Per cause ancora in fase di accertamento, il conducente ha perso il controllo del veicolo, che ha terminato la propria corsa contro un’auto in sosta e successivamente contro un albero. A seguito dell’impatto si è sviluppato un principio di incendio, che ha richiesto l’intervento dei Vigili del fuoco. All’arrivo della squadra, sul posto erano già presenti gli agenti della Polizia e i Carabinieri, intervenuti per i rilievi e la gestione della sicurezza. Non sono al momento note le condizioni del conducente né eventuali conseguenze per altre persone coinvolte.🔗 Leggi su Laprimapagina.it

© Laprimapagina.it - Terni. Auto d’epoca si schianta nella notte: principio d’incendio dopo l’impatto

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