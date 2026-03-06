Missili caccia e portaerei | quanto costa davvero agli Usa la guerra in Iran | Tutte le cifre

La guerra in Iran potrebbe comportare costi elevati per gli Stati Uniti, con spese legate all’impiego di missili, caccia e portaerei. Secondo alcune stime, il governo americano sta valutando le risorse necessarie per sostenere un eventuale impegno militare nella regione. Le cifre associate a queste operazioni sono state analizzate e rese pubbliche, evidenziando l’entità delle spese previste.

La guerra in Iran rischia di presentare un conto molto salato a Donald Trump. Secondo una stima del Center for Strategic and International Studies pubblicata giovedì e riportata dalla CNN, le prime 100 ore della campagna militare contro Teheran — denominata Operation Epic Fury — sono costate circa 3,7 miliardi di dollari, ovvero quasi 890 milioni al giorno. Solo una piccola parte di questa cifra è già prevista nel bilancio del Pentagono: circa 196 milioni di dollari di costi operativi, mentre oltre 3,5 miliardi non sono attualmente coperti e potrebbero richiedere nuovi stanziamenti del Congresso. Le stime si basano sulle poche informazioni diffuse dal dipartimento della Difesa, che a differenza di precedenti campagne in Medio Oriente ha fornito aggiornamenti molto limitati. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

Portaerei, caccia e missili: il dispositivo Usa intorno all’Iran è pronto per l'attaccoGli Stati Uniti hanno sostanzialmente completato il loro schieramento di forze in Medio Oriente, lasciando supporre, insieme ad altri indicatori, che...

Usa, in Iran caccia, portaerei, 13 navi da guerra, lanciamissili: tutta la forza in Medio Oriente per l'attaccoOltre 100 caccia e altri velivoli militari, una quindicina di navi da guerra, lancia-missili, sistemi difensivi, centri operativi di supporto.

Iran esibisce missili balistici e droni per la prima volta dopo la guerra con Israele

Iran, troppi missili e droni finiti a segno. Jet Usa a caccia degli arsenali e dei lanciatoriDiversi missili di Teheran hanno passato le difese israeliane dei Paesi del Golfo. Le scorte di munizioni saranno determinanti per il proseguo della guerra: le forze di Usa e Israele puntano ad azzera ... quotidiano.net

Iran e le 'città dei missili', nuovo bersaglio di Usa e Israele: cosa sono e perché sono prese di miraGli analisti ritengono comunque che una parte consistente delle migliaia di missili iraniani a corto e medio raggio sia ancora immagazzinata nelle basi sotterranee ... adnkronos.com

Teheran avrebbe dimezzato le sue scorte di missili. Ma ha una capacità di produzione importante, soprattutto sui droni - facebook.com facebook

Volo di rimpatrio torna negli Emirati Arabi a causa del lancio di missili x.com