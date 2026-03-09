Sono entrati tre nuovi sponsor | ora quanto vale l' azienda Pogacar? Tutte le cifre

L'azienda di Pogacar ha annunciato l'ingresso di tre nuovi sponsor, portando a nuove valutazioni economiche. Dopo la vittoria alla Strade Bianche, il ciclista sloveno si conferma il più pagato nel settore. Le cifre aggiornate riguardano il valore complessivo dell'azienda e il suo peso nel mercato. La notizia arriva in un momento di grande attenzione intorno alla figura di Pogacar e alle sue entrate.

Tadej Pogacar ha ricominciato da dove aveva finito: prima corsa del 2026, prima vittoria. Ma le Strade Bianche non arricchiranno, almeno non direttamente, il suo conto in banca. Perché lo status raggiunto dal campione sloveno è tale che il suo team, Uae Emirates Xrg, gli riconosce bonus soltanto per le grandi corse: Tour de France, Giro d’Italia, Vuelta e Mondiali. I titoli al di fuori di questo ristretto lotto rientrano nella normale contabilità del nuovo “Cannibale” del ciclismo, che siano le Classiche Monumento (tre vinte l’anno scorso), uno degli eventi più amati come, appunto, le Strade Bianche (poker negli ultimi cinque anni), oppure le altre corse a tappe. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Sono entrati tre nuovi sponsor: ora quanto vale l'azienda Pogacar?. Tutte le cifre Articoli correlati La Supercoppa vale oro, incasso super per chi vincerà in Arabia: tutte le cifrePochi giorni e Napoli, Milan, Bologna e Inter daranno vita alla Supercoppa italiana. Coppa Italia, Inter in semifinale con Napoli o Como: quanto vale il passaggio del turno? Le cifreSommer, dalla Svizzera confermano: addio all’Europa! È stata la sua ultima partita in Champions. Contenuti e approfondimenti su Sono entrati Temi più discussi: Amici 25: i concorrenti chiedono un cambio di regolamento per il serale. Il gesto della produzione; Nuovo Codice della Strada: nuove regole, sanzioni, limiti; Viminale: sequestri e confische mafiose a 7,2 miliardi in tre anni. Il piano sicurezza del governo; 3 personaggi secondari dei videogiochi di cui mi sono innamorato. Belcolle. Entrati in funzione i nuovi ascensoriAl termine dei lavori realizzati con un finanziamento della Regione Lazio di 180mila euro. Nei giorni scorsi, al termine dei lavori realizzati con un finanziamento della Regione Lazio di 180mila euro, ... quotidianosanita.it Influenza, tre nuovi ambulatori dedicati ai pazienti meno graviCon l’inizio di dicembre in Asst Sette Laghi sono entrati in attività tre hotspot infettivologici, ambulatori dedicati alla gestione dei pazienti con sintomi influenzali non gravi, situati nelle Case ... ilgiorno.it Due malviventi con il volto travisato sono entrati in azione all'apertura del locale - facebook.com facebook Sono entrati in vigore alle 6 di questa mattina (la mezzanotte di Washington) i nuovi dazi globali del 15% voluti dal presidente statunitense Donald Trump. #ANSA x.com