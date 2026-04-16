A Tradate, i consiglieri della minoranza hanno annunciato che porranno domande all’amministrazione comunale durante la prossima seduta del Consiglio, prevista per martedì 21 aprile. Il focus riguarda lo stato di conservazione delle aree gioco nei parchi cittadini e la qualità della vita nelle zone scolastiche. La discussione si inserisce in un dibattito più ampio sulle condizioni delle strutture pubbliche e sulla loro manutenzione.

Le aree gioco e la vivibilità dei parchi di Tradate sono al centro di un acceso confronto che vedrà i consiglieri della minoranza interrogare l’amministrazione durante la seduta del Consiglio comunale prevista per martedì 21 aprile. I gruppi Partito Democratico, Tradate Futura e Partecipare Sempre hanno infatti presentato tre diversi quesiti per far luce sulla gestione degli spazi dedicati ai più piccoli, tra zone rimaste incompiute dopo la riqualificazione urbana e strutture scolastiche attualmente inaccessibili. Il primo punto critico riguarda Piazza Mazzini, un’area che aveva beneficiato di lavori di rinnovamento inaugurati nel settembre 2024, ma che oggi appare priva della componente ludica originariamente prevista dal progetto.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Tradate, parchi e scuole nel mirino: l’opposizione chiede conto

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