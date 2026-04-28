Terminal Piacenza Intermodale | rinnovato l' accordo integrativo aziendale

Il 28 aprile è stato firmato il nuovo accordo integrativo aziendale alla Terminal Piacenza Intermodale Srl, società che si occupa della movimentazione di treni nazionali e internazionali nel nodo intermodale della provincia. La società è considerata un elemento chiave della rete logistica locale e gestisce le operazioni di arrivo e partenza dei treni. La firma dell’accordo riguarda tutte le parti coinvolte nel rapporto di lavoro.

È stato firmato il 28 aprile il nuovo accordo integrativo aziendale alla Terminal Piacenza Intermodale Srl, realtà strategica del nodo intermodale piacentino che gestisce la movimentazione dei treni nazionali e internazionali in arrivo e in partenza. A sottoscriverlo, Fit-Cisl e Filt-Cgil insieme.🔗 Leggi su Ilpiacenza.it Notizie correlate Sottoscritto l'accordo per il contratto integrativo aziendale della Fater: le novitàFater ha firmato l'accordo per il contratto integrativo aziendale assieme alle sigle sindacali in rappresentanza dei lavoratori con validità fino al... Dopo la lunga vertenza e gli scioperi, in Astercoop l'ipotesi di accordo per il contratto integrativo aziendaleNella giornata di venerdì 3 aprile, le organizzazioni sindacali Filt-Cgil, Fit-Cisl e Uil Trasporti hanno firmato un'ipotesi di accordo per il...