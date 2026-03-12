Sottoscritto l' accordo per il contratto integrativo aziendale della Fater | le novità

È stato firmato l’accordo per il nuovo contratto integrativo aziendale della Fater, che durerà tre anni e sarà in vigore fino al 2028. L’intesa è stata raggiunta tra i vertici dell’azienda e le sigle sindacali che rappresentano i lavoratori. La firma segna la conclusione delle trattative e definisce le nuove condizioni per il personale coinvolto.

Fater ha firmato l'accordo per il contratto integrativo aziendale assieme alle sigle sindacali in rappresentanza dei lavoratori con validità fino al 2028 Firmato dai vertici aziendali della Fater e dalle sigle sindacali in rappresentanza dei lavoratori, il contratto integrativo aziendale valido per tre anni, fino al 2028. L'accordo approvato dal 95% dei lavoratori tramite referendum, riguarda oltre 1400 dipendenti a tempo indeterminato dell'azienda. Il contratto introduce nuove misure a supporto di genitorialità e potere d'acquisto, oltre a rinnovare il modello di lavoro basato su fiducia, collaborazione e obiettivi condivisi.