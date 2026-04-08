Dopo la lunga vertenza e gli scioperi in Astercoop l' ipotesi di accordo per il contratto integrativo aziendale

Nella giornata di venerdì 3 aprile, le sigle sindacali Filt-Cgil, Fit-Cisl e Uil Trasporti hanno raggiunto un’intesa preliminare riguardante il contratto integrativo aziendale in Astercoop. L’accordo arriva dopo un lungo periodo di vertenze e scioperi, e ora dovrà essere sottoposto alle assemblee dei lavoratori per la ratifica finale. La firma rappresenta un passo importante nel confronto tra le parti coinvolte.

Nella giornata di venerdì 3 aprile, le organizzazioni sindacali Filt-Cgil, Fit-Cisl e Uil Trasporti hanno firmato un'ipotesi di accordo per il contratto integrativo aziendale in Astercoop. “L'ipotesi è stata poi approvata all'unanimità nelle assemblee dei lavoratori svolte presso il Magazzino. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it Sottoscritto l'accordo per il contratto integrativo aziendale della Fater: le novitàFater ha firmato l'accordo per il contratto integrativo aziendale assieme alle sigle sindacali in rappresentanza dei lavoratori con validità fino al... Siglato il rinnovo del contratto integrativo aziendale alla ParkerÈ stato siglato oggi, 18 febbraio, l’accordo per il rinnovo del contratto integrativo aziendale alla Parker di Sant'Angelo di Piove di Sacco,... Argomenti più discussi: Ikea Italia, rinnovato il contratto integrativo aziendale per oltre 7.600 dipendenti; Spari su Bandiera rossa. Mario Salvi, 50 anni dopo; La vertenza Almaviva nelle Commissioni Ars: stop all’emendamento, apertura in audizione; Riello-Ariston, la svolta del piano industriale: cosa accadrà ora allo stabilimento di Lecco. La donna non ha rispettato l'obbligo di firma e, dopo nuove violazioni, è stata incarcerata - facebook.com facebook Volano in borsa i titoli delle compagnie aeree europee dopo l'accordo per un cessate il fuoco tra Iran e Stati Uniti, ma l'attenzione rimane alta sui costi del carburante per i jet. Secondo Willie Walsh, direttore generale della @IATA (International Air Transport As x.com